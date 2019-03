Ermittlungserfolg in Wien: 59 Einbruchsdiebstähle geklärt

Am 31. Jänner konnten Beamte einen 39-Jährigen und einen 48-Jährigen festnehnem. Der 39-Jährige soll für mindestens 59 Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein.

Die Einbrüche betrafen vorwiegend Firmen in Wien-Döbling, Wien-Brigittenau und Wien-Floridsdorf. Es gab jedoch auch einige Tatorte in Wien-Alsergrund und Wien-Meidling. Zumeist wurde Bargeld aus Lebensmittel- und Getränkeautomaten, Handkassen und elektronische Geräte gestohlen wurde. Mit dem Erlös dürfte sich der Mann seinen Drogenkonsum finanziert haben.

Der 48-Jährige fungierte als Unterkunftgeber. Er ließ den 39-Jährigen, der selbst keinen gemeldeten Wohnsitz in Österreich hat, in seiner Wohnung in der Jägerstraße wohnen. Außerdem steht der Mann im Verdacht, Teile des Diebesguts seines Mitbewohner verhehlt zu haben. Der verursachte Gesamtschaden beträgt über 50.000 Euro. Bei dem Verkauf der gestohlenen Gegenstände sollen die beiden Festgenommen zumindest einen Erlös von 300.000 Euro erzielt haben. Beide Männer wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der Hehlerei angezeigt. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.