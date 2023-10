Ermittlungen gegen FPÖ-Landesrätin Rosenkranz

Die niederösterreichische Landesrätin Susanne Rosenkranz ist mit strafrechtlichen Ermittlungen aus ihrer Zeit als Kremser Stadträtin konfrontiert.

Die FPÖ-Politikerin hat das am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt. Es liege die Anzeige eines übergangenen Bewerbers aus 2021 wegen einer Personalentscheidung des Kremser Stadtsenats vor. "Offenbar sind aber seit zwei Jahren keine Ermittlungsschritte erfolgt", so Rosenkranz. Sie nehme diese Angelegenheit "sehr ernst und dränge auf eine umgehende Einvernahme". Damit soll so rasch wie möglich "klargestellt und bestätigt" werden, dass sie schuldlos sei und korrekt gehandelt habe, so die frühere Kremser Stadtpolitikerin.