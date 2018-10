Ermittlungen eingestellt: Lehrling sympathisierte mit keiner Terrororganisation

Das Ermittlungsverfahren gegen einen Lehrling, er von der FPÖ angezeigt wurde, wurde bereits eingestellt. Die Vorwürfe von Gudenus, dass der Jugendliche mit einer Terrororganisation sympathisiert, sind falsch.

Im Fall des von der FPÖ Wien angezeigten Asylwerbers, der in Oberösterreich eine Lehre absolviert, hat die Staatsanwaltschaft Wels das Ermittlungsverfahren bereits eingestellt und festgestellt, dass es sich bei der Gruppierung, für die der Jugendliche auf Facebook Sympathie bekundete, um keine terroristische Vereinigung handle. Das teilte Landesrat Rudi Anschober (Grüne) am Mittwoch mit.

Verdacht auf Symphatisierung mit terroristischen Vereinigungen

“Im Facebookaccount wurden – außer der Sympathiebekundung für Liwa Fatemiyoun – keinerlei Hinweise auf terroristische Vereinigungen gefunden, darüber hinaus handelt es sich bei Liwa Fatemiyoun um keine terr. Vereinigung (ist nicht in der Liste) und wurde dies bereits durch ein SV-GA in einem Verfahren in Klagenfurt bestätigt”, zitierte Anschober aus der Einstellungsbegründung der Behörde.