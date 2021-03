Erlebniswelt Kahlenberg startet in neue Saison

Am Samstag startet die Erlebniswelt Kahlenberg in die neue Saison.

Am Samstag startet die Erlebniswelt Kahlenberg in die neue Saison. Sport, Action und Spaß stehen am Programm.

Auf insgesamt 17 Kletter‐Stationen, welche sich mit einer Gesamtlänge von 1,8 km über eine Fläche von 30.000 Quadratmeter erstrecken, wird für alle das Passende geboten: für Groß und Klein, für Anfänger und Fortgeschrittene und natürlich auch für Profis.

Spiel, Sport & Spaß stehen am Programm

Im Kinderparcours bekommen Kinder und Jugendliche ab 1,10 Metern Körpergröße alle Hände voll zu tun und kommen ganz auf ihre Kosten. Aber auch die Kleinsten können dabei sein: Gleich zwei im Park integrierte und kostenlos zu benutzende "Wichtelwaldseilpark-Parcours" sind perfekt auf die Bedürfnisse von Kleinkindern bis fünf Jahren abgestimmt. Die Wichtelparcours sind dem Kletterparcours der Erwachsenen ähnlich, nur vereinfacht.

Der 3D-Bogensportpark, welcher sich in unmittelbarer Nähe zum Waldseilpark befindet, ist heuer zum 3. Mal in Betrieb! Verschiedene 3D Ziele, welche realen Tieren nachempfunden sind, befinden sich in den zwei Parcours, welche sich in der Länge und Anzahl der 3D-Tiere unterscheiden und sich perfekt in die Natur integrieren.

Alle Infos und Covid-19-Sondermaßnahmen unter www.erlebniswelt-kahlenberg.at