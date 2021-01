Erhöhter Vitamin-D-Gehalt: Rückruf von PEDIGREE Trockenfutter für Hunde

Mars Austria ruft vorsorglich PEDIGREE Trockenfutter für Hunde der Sorte "Adult mit Huhn & Gemüse" in der 3-kg-Packung und in der 15-kg-Großpackung zurück.

PEDIGREE Hundefutter wird vorsorglich zurückgerufen

Produkt nicht zurückschicken, stattdessen Service kontaktieren

Konsumenten, die das betroffene Produkt gekauft haben, sollen es ab sofort nicht mehr an ihre Hunde verfüttern. Wegen der COVID-19-Situation wird darum gebeten, das Futter nicht an den Handel zu retournieren oder an Mars zurückzusenden, sondern stattdessen den Konsumentenservice von Mars Austria unter contact@at.mars.com oder der Telefonnummer +43-2162-601-4822 zu kontaktieren. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.