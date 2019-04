Erhöhter Reiseverkehr am Osterwochenende

Am Wochenende erreicht der Osterreiseverkehr auf den heimischen Autobahnen seinen Höhepunkt. Mit langen Wartezeiten muss man vor allem an der Grenze zu Deutschland rechnen.

Beginnend mit Gründonnerstag, rechnet das ASFINAG-Verkehrsmanagement mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Osten (von der A8 Innkreis Autobahn bis zur A4 Ostautobahn) sowie vor allem auch in Richtung Süden.

Grenzkontrollen sorgen für lange Wartezeiten

“Verstärkt wird der vorzeitige Osterreiseverkehr dadurch, dass der Karfreitag in Deutschland und auch in Ungarn ein Feiertag ist”, so Christian Ebner, Abteilungsleiter des Verkehrsmanagements. Dazu kommt, dass viele Skigebiete aufgrund der hervorragenden Schneelage nach wie vor geöffnet haben.