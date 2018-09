Erhöhte Unwettergefahr in Wien mit heftigen Gewittern und Starkregen

Am Sonntag steigt die Unwettergefahr im Osten Österreichs: In Wien sowie in NÖ und im Burgenland muss mit teils heftigen Gewittern und Starkregen gerechnet werden. Auch der Wochenbeginn fällt ins Wasser.

Österreich liegt derzeit unter dem Einfluss eines Italientiefs. Mit einer südlichen Höhenströmung gelangen dabei außergewöhnlich feuchte und labil geschichtete Luftmassen in den Süden und Osten des Landes.

Laut den Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) besteht örtlich Unwettergefahr, besonders am Sonntagabend zeichnen sich im Osten und Südosten teils ergiebige Regenmengen in wenigen Stunden ab.

Heftige Gewitter mit Starkregen in Wien Passend zum meteorologischen Herbstbeginn präsentiert sich das Wetter in Österreich derzeit von seiner nassen Seite. In den letzten 24 Stunden gab es vielerorts markante Regenmengen, im Südosten wurden seit Freitagabend sogar über 20.000 Blitzentladungen detektiert.

Auch am Sonntag geht es unbeständig weiter: Im Süden und Südosten gehen über den Tag verteilt Schauer und Gewitter nieder, am Abend und in der Nacht zeichnen sich dann besonders in der Oststeiermark, im Burgenland sowie in Niederösterreich und Wien teils heftige Gewitter mit Starkregen ab.

“Da die Böden zunehmend gesättigt sind, besteht besonders vom Burgenland über das Semmering-Wechsel-Gebiet bis zum Wienerwald eine erhöhte Gefahr von Überflutungen und Hangrutschungen”, so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Auch Bäche und kleinere Flüsse können in den betroffenen Regionen Hochwasser führen.

Weitere Gewitter zu Wochenbeginn erwartet Auch die neue Woche beginnt mit Tiefdruckeinfluss, so sind am Montag im Osten weiterhin teils kräftige Schauer und Gewitter zu erwarten. Im Westen gibt es hingegen längere trockene Phasen und die Wolken lockern zeitweise etwas auf.

Am Dienstag und Mittwoch bleibt es in der Osthälfte unbeständig mit teils gewittrigen Schauern, der Tiefdruckeinfluss lässt aber langsam etwas nach.