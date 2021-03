Erhebliche Lawinengefahr in Teilen Niederösterreichs

In Teilen Niederösterreichs ist die Lawinenwarnstufe weiterhin als "erheblich" eingestuft worden.

In Niederösterreich ist die Lawinengefahr auch am Freitag zum Teil als erheblich eingeschätzt worden. Stufe drei auf der fünfteiligen Skala galt nach Angaben des Warndienstes in den Ybbstaler Alpen, dem Gippel-Göllergebiet sowie in der Rax-Schneeberggruppe jeweils ab einer Höhe von 1.500 Metern. Die frische Neu- und Triebschneeauflage könne sich auch spontan lösen, wurde betont.