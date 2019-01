Erhebliche Lawinengefahr in NÖ: Diese Regionen sind betroffen

In mehreren Regionen in Niederösterreich besteht seit Mittwoch durch Sturm und Neuschnee erhebliche Lawinengefahr. Die Auslösung von Schneebrettlawinen sei schon bei geringer Zusatzbelastung möglich.

Sturm und Neuschnee haben am Mittwoch in Teilen Niederösterreichs für erhebliche Lawinengefahr gesorgt. Stufe “3” auf der fünfteiligen Skala galt in den Ybbstaler Alpen, den Türnitzer Alpen und im Rax-Schneeberg-Gebiet. In den anderen Regionen wurde das Risiko als mäßig beurteilt. Die Lawinensituation werde auch am Donnerstag angespannt bleiben, hieß es vom Warndienst Niederösterreich.