Am Gelände der ehemaligen Hammerbrotwerke in Schwechat brannte es. ©APA/FF SCHWECHAT

Ergebnis zur Brandursache in ehemaliger Brotfabrik in Schwechat liegt vor

Nach einem Brand auf dem Areal des ehemaligen Geländes der Hammerbrotwerke in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha am Sonntag wurde das Ergebnis der Untersuchung zur Ursache bekanntgegeben.

"Ein fahrlässiges oder absichtliches Hinzufügen einer externen Zündquelle" hat die Flammen verursacht, erklärte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag auf Anfrage der APA.

Feuerwehr bekämpfte stundenlang Brand bei ehemaliger Brotfabrik

Das Feuer brach in einem ungenutzten Gebäude aus, mehr als 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Zuletzt hatte es auf diesem Areal im März 2023 gebrannt. Die jüngsten Flammen entfachten in einem Gebäude, das an die im letzten Jahr betroffene Struktur angrenzt. Die Einsatzkräfte wurden um 2.00 Uhr gerufen. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz, der acht Stunden andauerte.