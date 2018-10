Erfolgreicher Sirenen-Probealarm in Wien.

Erfolgreicher Sirenen-Probealarm in Wien. ©APA/Artinger Guenter

Erfolgreicher Sirenen-Probealarm in Wien. ©APA/Artinger Guenter

Erfolgreiche Sirenenprobe in Wien: Nur eine Sirene defekt

Am Samstag wurden in ganz Österreich die Sirenen getestet. In Wien verlief die Probe erfolgreich, nur eine Sirene funktionierte nicht.

In ganz Österreich wurden am Samstag mehr als 8.000 Sirenen getestet. Allein in Wien befinden sich 180 Sirenen. Lediglich eine der Sirenen funktionierte nicht.

Erfolgreicher Sirenen-Probealarm in Wien Zwischen 12 und 12.45 Uhr wurden am Samstag beim Probealarm vier Signale ausgestrahlt: “Sirenenprobe” (15 Sekunden), “Warnung” (3 Minuten gleichbleibender Dauerton), “Alarm” (1 Minute auf- und abschwellender Heulton) und “Entwarnung” (1 Minute gleichbleibender Dauerton). Dabei sollte auch der technische Zustand überprüft werden. Die Bevölkerung soll mit der jährlichen Probe zudem mit den Signalen und deren Bedeutung vertraut gemacht werden.

Zivilschutz-Infos aufs Handy mit der “Stadt Wien live”-App Bei der Sirenenprobe kam auch die Zivilschutz-Funktion der “Stadt Wien live”-App auf Smartphones zum Einsatz. Der Dienst kann in der App abonniert werden (unter “Echtzeit-Informationen”) und informiert über Aktuelles und Verhaltensanweisungen im Falle von Krisen in Wien. Das beinhaltet auch Zivilschutz-Alarme und Zivilschutz-Probealarme.