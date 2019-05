Erfolgreiche Bilanz bei Wiener Einsatzgruppe EGS: 133 Festnahmen im April

Im April wurden von der Einsatzgruppe EGS 133 Festnahmen durchgeführt. 117 fielen in den Bereich Suchtgift, 16 Festnahmen gab es nach Eigentumsdelikten.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), die täglich Streifen und Schwerpunktaktionen in Wien durchführt, hat eine Monatsbilanz gezogen: Im April wurden demnach 133 Festnahmen “verbucht”, hieß es am Samstag. 117 davon fielen in den Bereich Suchtgift, 16 Mal klickten nach Eigentumsdelikten die Handschellen.