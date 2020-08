Erfolglose Suchaktion nach 55-Jährigem in NÖ

Eine groß angelegte Suchaktion nach einem 55-jährigen Einheimischen ist am Samstag in St. Valentin (Bezirk Amstetten) erfolglos verlaufen.

Der Mann hatte nach Zeugenangaben am Freitagnachmittag an der Landesgrenze zu Oberösterreich die Enns durchschwimmen wollen, war danach laut Exekutive aber nicht mehr auffindbar. An der Suche waren unter anderem Taucher des EKO Cobra beteiligt.