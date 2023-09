Erdbeben: Kocher reist am Sonntag nicht nach Marokko

Das Erdbeben in Marokko hat für eine Verschiebung der Reise von Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) gesorgt.

Wegen des schweren Erdbebens in Marokko mit mehr als 600 Toten wird Kocher am Sonntag doch nicht in das nordafrikanische Land reisen. Die dreitägige Visite wird verschoben, teilten das Wirtschafts- und das Außenministerium am Samstag in einer Aussendung mit. "In Anbetracht dieser tragischen Situation" werde die für Sonntag bis Dienstag geplante Wirtschaftsmission einer Delegation rund um Kocher verschoben, hieß es.