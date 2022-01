Erdbeben in NÖ und OÖ in der Nacht auf Samstag

In der Nacht auf Samstag gab es zwei leichte Erdbeben, die in Niederösterreich und Oberösterreich zu spüren waren.

Erdbeben im Raum Neunkirchen zu spüren

Erneutes Beben gegen 4 Uhr Früh im Raum Aschach

Um 3.54 Uhr wurden Erdstöße nordwestlich von Linz im Raum Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) verzeichnet.

"Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten", hieß es. In der betroffenen Region in Oberösterreich sei das Erdbeben "vereinzelt" von der Bevölkerung wahrgenommen worden.