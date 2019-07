"Equal Pension Day" am 29. Juli: Männer haben Jahresgehalt der Frauen bezogen

Am 29. Juli findet der "Equal Pension Day" statt. Ab diesem Zeitpunkt haben Männer in der Pension bereits den Gesamtjahresbezug der Frauen erhalten.

Der "Equal Pension Day" steht bevor - konkret findet er am 29. Juli statt. Das ist jener Tag im Jahr, an dem der durchschnittliche Pensionist seit Beginn des Jahres jenen Betrag erhalten hat, den die durchschnittliche Pensionistin erst mit Jahresende erreichen wird.

Situation nur um einen Tag verbessert

Im vergangenen Jahr fiel dieser Tag auf den 28. Juli, die Situation hat sich also minimal (um einen Tag) verbessert. "Viel zu langsam" geht der Prozess der Angleichung nach Meinung von SP-Pensionistenverbands-Präsident Peter Kostelka voran: "Wenn es in diesem Tempo weitergeht, wird es noch 155 Jahre dauern, bis Frauen mit einer gleich hohen Pension wie Männer rechnen dürfen", rechnet er in einer Aussendung vor.