Equal Pay Day - Frauenministerin für Beitrag von Unternehmen

Der 14. Februar 2024 hat den Equal Pay Day im Gepäck. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) ist in puncto Gleichstellung für einen Beitrag von Unternehmen, Sozialpartnern und Betriebsräten.

Der Bund könne nicht alleine für Gleichstellung sorgen, hat Susanne Raab den Ball am Equal Pay Day an Sozialpartner, Unternehmen und Betriebsräte weitergespielt. Diese müssten ihren Beitrag leisten und noch enger als bisher zusammenarbeiten, appellierte sie für "Anstrengungen auf allen Ebenen". Bei der Kinderbetreuung seien Länder und Gemeinden gefragt. Die SPÖ sieht die Regierung am Zug und will die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie.

Equal Pay Day am 14. Februar

Vergleicht man ihr Gehalt mit jenem der Männer, müssen Frauen von Jahresbeginn bis zum heutigen 14. Februar symbolisch gratis arbeiten, der Gender Pay Gap liegt bei 12,4 Prozent. Teilzeitberufe aufgrund von familiären Engagements oder Tätigkeiten in schlechter bezahlten Branchen würden zur Gehaltsschere beitragen, meinte die Ministerin in einer Aussendung. "Hier sind alle gefragt, die Länder und Gemeinden bei der Kinderbetreuung und die Unternehmen, wenn es um den Frauenanteil geht." Positiv hob sie einmal mehr die Maßnahmen des Bundes hervor - so gibt es etwa 4,5 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung bis 2030. Auch brauche es mehr Frauen in Führungspositionen, der Bund gehe bei Aufsichtsräten in staatsnahen Unternehmen mit gutem Beispiel voran.