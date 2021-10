Entwurf für Krisensicherheitsgesetz bald erwartet

Die österreichische Regierung will die Zusammenarbeit und Abläufe im Krisenfall verbessern und bringt ein Krisensicherheitsgesetz auf den Weg.

Spielregeln für den Ernstfall: Pandemie, Blackout

Die Eckpunkte des neuen Gesetzes wurden anlässlich des Sonderministerrats am Nationalfeiertag in einem Ministerratsvortrag vorgestellt. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach in einer Aussendung von Spielregeln für den Krisenfall - ob Pandemie, Blackout oder hybride Bedrohungsszenarien.