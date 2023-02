Entwurf für die Pflegelehre geht in Begutachtung

Gesundheits- und Bildungsministerium schicken einen Gesetzesentwurf für die Pflegelehre in Begutachtung.

Pflegelehre soll in Österreich kommen

Weitere Novellen gehen in Begutachtung

WZudem befinden sich eine Novellierung des Schulorganisationsgesetzes und des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes in Begutachtung. Die rechtlichen Grundlagen sollen bis zum Sommer in Kraft treten. Die Pflegelehre ist Teil der im vergangenen Jahr vorgestellten Pflegereform. Sie soll ab Herbst 2023 als Ausbildungsversuch möglich sein und sechs Jahre nach Einführung evaluiert werden.

Ausbildung zur Pflegefachassistenz oder Pflegeassistenz

Lehrlinge können sich für die Lehre zur Pflegefachassistenz (4-jährige Lehre) oder für die Lehre zur Pflegeassistenz (3-jährige Lehre) entscheiden. Für Tätigkeiten an Patienten sei ein Mindestalter von 17 Jahren vorgesehen, hieß es. Erst danach sollen Jugendliche Schritt für Schritt an pflegerische Tätigkeiten herangeführt werden.

Lehrlinge könnten ab Herbst 2023 ihre Ausbildung beginnen

Mit dem Begutachtungsstart treffe man nun die gesetzlichen Vorkehrungen für jene Bundesländer, die mit dem Ausbildungsversuch starten wollen, damit die ersten Lehrlinge im Herbst 2023 ihre Ausbildung beginnen können, betonte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sieht in der Pflegelehre einen "weiteren Baustein" im Kampf gegen den Personalmangel. Der Lehrabschluss ermögliche auch den Zugang zur diplomierten Ausbildung an einer Fachhochschule, so Rauch.