Entschärft: Maschek-Folge mit Strache wieder online

Die kürzlich offline genommene Maschek-Folge ist wieder in der ORF-TVthek zu sehen. Sie wurde aber etwas entschärft.

Der Beitrag wurde am Freitag wegen rechtlicher Bedenken vom Netz genommen. Nun sei eine rechtlich einwandfreie Version online gestellt worden. “ORF bekennt sich zu pointierter Satire und Parodie, aber selbstverständlich auch zur Einhaltung der Gesetze. Daher war in diesem Fall so vorzugehen”, hieß es in einer Stellungnahme am Samstag.