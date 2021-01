Entminungsdienst barg 26 Tonnen Kriegsmaterial

Der Entminungsdienst des Bundesheeres musste im vergangenen Jahr 1.267 Mal ausrücken. Insgesamt wurden 26 Tonnen Kriegsmaterial geborgen. Die meisten Einsätze gab es in Niederösterreich.

Der Entminungsdienst des Bundesheeres hat im vergangenen Jahr bei 1.267 Einsätzen in ganz Österreich 26 Tonnen Kriegsmaterial geborgen, darunter 30 Streubomben, 13 Anti-Personen-Minen und 18 Bombenblindgänger. Fast die Hälfte der Einsätze (603) fand in Niederösterreich statt, gefolgt von der Steiermark (186) und Oberösterreich (128). In Kärnten gab es 101 Einsätze, im Burgenland 94, in Wien 79, in Tirol 48, in Salzburg 19 und in Vorarlberg neun.