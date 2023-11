Entminung in der Ukraine: Österreich hilft mit weiteren vier Mio. Euro

Österreich unterstützt die Entminung in der Ukraine mit weiteren vier Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds.

Österreich stellt weitere vier Millionen Euro zur Verfügung, damit in der Ukraine systematisch Landminen beseitigt werden können. Das hat der Ministerrat am Mittwoch in Wien beschlossen. Das Geld aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) fließt laut einer Aussendung des dafür zuständigen Außenministeriums in ein Entminungsprojekt des Welternährungsprogramms (WFP) der Vereinten Nationen.