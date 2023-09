Enorme Strom-Überschüsse kosten Kunden im Juli Millionen

Um Überlastungen im Stromnetz zu verhindern, musste die APG allein im Juli an 25 Tagen eingreifen. Vor allem der Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung übersteige inzwischen die Aufnahmekapazitäten der Strominfrastruktur,

Der österreichische Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) hat alleine im Juli 2023 an 25 Tagen in die heimische Stromversorgung eingreifen müssen. Das geht aus einer Aussendung hervor. Dadurch konnten Überlastungen im Stromnetz verhindert werden. Im Gesamtjahr waren bisher an 130 Tagen sogenannte Redispatch-Maßnahmen notwendig. Dabei handelt es sich um kontrollierte Eingriffe ins Stromnetz mittels thermischen und hydraulischen Kraftwerken.