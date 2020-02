Enkerl missbraucht: 8 Jahre Haft für 80-jährigen Wiener

Ein 80-jähriger Wiener, der seine Enkelkinder jahrelang missbraucht haben soll, ist am Freitag am Straflandesgericht zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Missbrauchsfälle gegen seine Tochter sind bereits verjährt.

Die Strafe lag mit acht Jahren bei einem Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren im mittleren Bereich. Weniger Haft wäre aus generalpräventiven Gründen nicht gegangen, sagte Richter Stefan Renner in seiner Urteilsbegründung. Erschwerend wurden der lange Tatzeitraum und das Zusammentreffen mehrerer Verbrechen und Vergehen gewertet. Mildernd waren der bisher ordentliche Lebenswandel, das reumütige Geständnis, das positive Tatnachverhalten und dass die Taten länger zurückliegen würden. Verteidiger Franz Pechmann legte Nichtigkeit und Berufung ein.

Die mittlerweile jugendlichen Kinder berichteten in der kontradiktorischen Einvernahme, dass ihnen irgendwann klar wurde, dass die Handlungen des Opas nicht richtig waren. "Ich habe mich monatelang nicht getraut, der Mama was zu sagen, weil es ihr Vater ist", sagte die Jüngere der beiden. "Ich wusste ja nicht, dass er es bei ihr auch gemacht hat." Unter Tränen erzählte das Mädchen, wie schlecht es ihr nun geht: "Es gab Tage, wo ich mich verletzten wollte, weg wollte, nicht mehr leben wollte."

Wiener teilweise geständig

Der Mann war teilweise geständig. Er gab die Übergriffe beim "Grusel"-Spiel zu, jedoch stellte er den langen Tatzeitraum von 2008 bis 2013 sowie die von den Mädchen geschilderte Anzahl der Übergriffe von mehr als zehn Mal in Abrede. Der 80-Jährige sprach von vier bis fünf Tathandlungen. Allerdings hatte sich der Mann bereits in den 1980er Jahren an seinen Töchter vergangen. Das wurde allerdings nie zur Anzeige gebracht. Mittlerweile sind diese Vorfälle verjährt.