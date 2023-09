Energieministerium: Anteil von russischem Gas "zu hoch"

Die Gaseinfuhren aus Russland seien "natürlich nach wie vor zu hoch", heißt es aus dem Energieministerium.

Mit seinem "Blutgeld"-Sager und seiner unverblümten Kritik an Österreichs Gasimporten aus Russland hat der Vertreter der EU-Kommission in Wien, Martin Selmayr, viel diplomatischen Staub aufgewirbelt - dabei ging es aber vor allem um seine Wortwahl, weniger um den Inhalt seiner Kritik. Die Gaseinfuhren aus Russland seien "natürlich nach wie vor zu hoch", heißt es auch aus dem Energieministerium von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Großteil von Gasbedarf mit Importen aus Russland gedeckt

Tatsächlich deckt Österreich nämlich noch immer einen Großteil seines Gasbedarfs mit Importen aus Russland. Sie machten im Juli zwei Drittel der österreichischen Gasimporte aus. "Das ist natürlich nach wie vor zu hoch und finanziert den russischen Angriffskrieg", heißt es dazu aus dem Energieministerium. Allerdings habe man die Abhängigkeit von russischem Gas bereits deutlich zurückgefahren. "Vor Beginn des russischen Krieges in der Ukraine betrug die Abhängigkeit von russischen Gasversorgern etwa 80 Prozent. Im Zuge der Energiekrise konnte Österreich durch umfassende Bemühungen der Regierung die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen bereits stark reduzieren. Von August 2022 bis Juli 2023 betrug der Anteil der russischen Pipelinelieferungen an den österreichischen Gasimporten im Schnitt 50 Prozent", so das Ministerium.