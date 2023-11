Energie- und Wasserbedarf für Kunstschnee steigt

Aufgrund des Klimawandels steigt die Abhängigkeit zahlreicher Skigebiete von künstlich erzeugtem Schnee immer mehr an.

Bis zum Jahr 2050 könnte sich der Bedarf an Energie und Wasser für die künstliche Beschneiung verdoppeln, zeigt eine im Fachjournal "Current Issues in Tourism" veröffentlichte Arbeit, an der ein Forscher der Universität Innsbruck beteiligt war.