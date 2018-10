"Endverhandlungen" bei Mindestsicherung: Neue Abstimmung am Freitag

Am Freitag wird es erneut zu Verhandlungen zur Mindersicherungs-Thematik geben. Die Sozialreferenten der Länder treffen sich in Salzburg um noch einmal abzustimmen.

Die Bundesländer wollen am kommenden Freitag ihre Position zur Neuregelung der Mindestsicherung noch einmal abstimmen. Die Sozialreferenten der Länder treffen sich dazu in Salzburg. Gleichzeitig soll dem Bund noch einmal die Bereitschaft der Länder zu konstruktiven Verhandlungen und Lösungen signalisiert werden, sagte der Salzburger LHStv. Heinrich Schellhorn (Grüne) als Vorsitzender.

Beate Hartinger-Klein (FPÖ) nimmt nicht an Treffen teil

Zu den von den Ländern geforderten Verhandlungen auf Augenhöhe mit dem Bund wird es zumindest an diesem Freitag nicht kommen: Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat angekündigt, aus Termingründen nicht am Treffen teilzunehmen. “Wir haben im April den Beschluss gefasst, der Ministerin Vorschläge für eine neue 15a-Vereinbarung zu liefern. Kurz darauf kündigte die Bundesregierung ein Grundsatzgesetz an. Bis heute haben wir aber immer noch keinen Gesetzesvorschlag auf dem Tisch. Aus diesem Grund habe ich meine Kolleginnen und Kollegen kurzfristig zum Meinungsaustausch geladen”, begründete Schellhorn, turnusmäßiger Vorsitzender der Konferenz der Landessozialreferenten, gegenüber der APA.