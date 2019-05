Endspurt beim CEWE Photo Award: Noch bis 2. Juni bewerben

Noch ein paar Tage haben Hobby- und Profifotografen Zeit, ihre besten Aufnahmen beim aktuellen CEWE Photo Award einzureichen.

Unter dem Motto “Our world is beautiful” sucht der Fotowettbewerb des Fotoservice-Anbieters CEWE nach den besten Bildern, die den Facettenreichtum unserer Erde widerspiegeln. Mehr als 350.000 Fotos wurden bisher eingereicht. Auf die Gewinner, die Ende September bei der großen Fest-Gala in Wien bekannt gegeben werden, warten Preise im Gesamtwert von 250.000 Euro.

Bis 2. Juni haben Hobby- und Profifotografen aus aller Welt die Möglichkeit, ihre Fotos einzureichen. Eine hochkarätig besetzte Jury, der unter anderem der französische Star-Fotograf Yann-Arthus Bertrand angehört, wird die Siegerbilder küren. Die große Gala mit der Preisverleihung findet am 26. September in Wien statt.

Endspurt zum CEWE Photo Award

„Mich hat besonders das Motto des Wettbewerbs angesprochen: ‚Our world is beautiful‘. Die Schönheit unseres Planeten habe auch ich in meinen Arbeiten immer wieder aufgezeigt. Allen Fotografen, die kürzlich beeindruckende Aufnahmen von unserer Welt gemacht haben, lege ich eine Teilnahme am Wettbewerb ans Herz“, freut sich Yann Arthus-Bertrand.