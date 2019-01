Endlos Fesch Pop Up in Wien: Der Verleih für Designermode

Wer Designermode kostengünstig ausleihen möchte, ist bei "Endlos Fesch" genau richtig. Die Auswahl aus tollen Kleidungsstücken von lokalen Designern und internationalen Topmarken ist groß.

Egal ob Ballkleid, Cocktailkleid oder ein tolles Outfit für eine unvergessliche Partynacht, beim Endlos Fesch Pop Up in Wien, am Samstag den 19. Jänner 2019 im LadenKonzept, findet jeder ein passendes Lieblingsstück.