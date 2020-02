Ende der Semesterferien in Wien: Staus erwartet

Am kommenden Wochenende startet die zweite Semesterferien-Reisewelle inklusive Urlauberschichtwechsel. Auf diesen Routen ist mit Staus zu rechnen.

Im Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg beginnen die Semesterferien. In Niederösterreich und Wien geht die schulfreie Zeit zu Ende. Der Beginn der Winterferien für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt fällt auf dieses Wochenende. Das Ende der selbigen wird in Berlin, Brandenburg, Bremen und Niedersachsen eingeläutet. Die Folgen sind laut ARBÖ-Verkehrsexperten kilometerlange Staus und stundenlange Verzögerungen.

Stau auf Transitrouten und in den Skigebieten

m Samstag werden die Transitrouten und Zufahrten zu den Skigebieten im Westösterreich und in Kärnten sowie der Obersteiermark im Mittelpunkt der Stauberichterstattung stehen. Der ARBÖ-Informationsdienst hat die wichtigsten Staustrecken zusammengefasst:*

"Rund um die Stadt Salzburg wird auf der Westautobahn viel Geduld gefragt sein. Die An- und Abreise zur "Bauen+Wohnen"-Messe und mögliche Polizeikontrollen an der Grenze Walserberg werden das ihre zu den Staus beitragen", weiß ARBÖ-Experte Thomas Haider.

Semsterferien-Ende in Wien und NÖ: Rückreisewelle

Am Sonntag müssen Autofahrer durch die Rückreisewelle im Zuge des Semesterferien-Endes in Niederösterreich und Wien und die Wochenpendler ab dem späten Nachmittag mit Staus und längere Verzögerungen speziell auf den Hauptverkehrsstrecken in Richtung Bundeshauptstadt, wie der Ostautobahn (A4), der Westautobahn (A1) oder Südautobahn (A2) rechnen