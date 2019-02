Ende der Pause: BVT-Ausschuss geht weiter

Fast vier Wochen gab es eine Pause, am Dienstag und Mittwoch wird die Zeugenbefragung beim BVT-Untersuchungsausschuss nun fortgesetzt.

BVT-Ausschuss kehrt aus der Pause zurück

Erster Zeuge am Dienstag ist der frühere ÖH-Pressesprecher Georg Garstenauer. Ähnlich wie bei Rechtsanwalt Gabriel Lansky geht es im Fall Maurer um den Vorwurf, dass Ermittlungsdaten nicht ordnungsgemäß gelöscht wurden. Die fraglichen Daten stammen aus der Zeit, in der die spätere Grüne Abgeordnete Studentenvertreterin in der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) war. Ins Visier des Verfassungsschutzes geraten sind Maurer und ihre damaligen ÖH-Kollegen, die im Ausschuss quasi als Geschädigte aussagen sollen, wegen einer Störaktion bei der Budgetdebatte im Nationalrat im Dezember 2010. Gemeinsam mit einem Dutzend Studenten sorgte sie damals für eine Sitzungsunterbrechung, auch Flugzettel wurden von der Besuchergalerie geworfen.