Emu im Wald gefunden: Laufvogel sucht Besitzer

Im Bezirk Zwettel wurde ein Emu im Wald gefunden. Bisher geht der Laufvogel noch niemanden ab.

In Bad Traunstein (Bezirk Zwettl) hat eine Familie am Mittwoch in einem Waldstück nahe ihres Hauses einen Laufvogel entdeckt. Der Emu dürfte aus einem Gehege ausgebrochen sein, berichtete der ORF NÖ am Freitag. "Wir haben auch schon die Polizei verständigt, aber bisher geht das Tier niemandem ab", sagte Rosina Haider. Bis sich der Besitzer meldet, werde der Emu im Garten der Familie versorgt.