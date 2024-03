Empörung bei Ferien-Messe in Wien: Italien-Logo ohne Sizilien und Sardinien

Sizilien und Sardinien fehlen im Logo, das Italien auf der laufenden Ferien-Messe in Wien repräsentiert. Unter sizilianischen Politikern löste das Empörung aus.

Diese wiesen darauf hin, dass in dem Bild, das Italien bei dem Stand der süditalienischen Region Kalabrien darstellt, die beiden Hauptinseln vergessen wurden.

Es sei unerhört, dass die beiden größten italienischen Inseln im Logo einfach "vergessen" worden seien. Dabei würden die beiden Inseln zu den Hauptattraktionen für ausländische Touristen zählen, empörten sich die Politiker in Palermo.

Empörung unter sizilianischen Politikern

Die sizilianischen Bürgermeister, die auf der Wiener Ferien-Messe den Sizilien-Pavillon vertreten, sagten, es sei "inakzeptabel, dass auf einer so wichtigen Messe für den internationalen Tourismus die beiden größten Inseln Sizilien und Sardinien eindeutig ausklammert sind". "Zu einem Zeitpunkt, an dem wir versuchen, eine neue Politik für den nationalen und regionalen Tourismus auf den Weg zu bringen, halten wir dies für inakzeptabel", so die bei der Messe anwesenden sizilianischen Bürgermeister.