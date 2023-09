Emissionsfrei unterwegs: Wiener Linien steigen auf E-Busse um

Die Wiener Linien haben 60 E-Busse bestellt mit dem Ziel, dass bis 2025 neun Buslinien komplett emissionsfrei in Wien unterwegs sind.

Die Stadt Wien will bis 2040 klimaneutral sein, der Umstieg auf Elektro-Busse soll dabei helfen. Der erste E-Bus in Wien ist bereits da.

Wiener Linien stellen auf E-Busse um

Der neue E-Bus in Wien fährt vorerst nur zu Test-Zwecken rund um das Werksgelände in Wien-Liesing. Bald sollen aber neun weitere E-Busse folgen. Andrea Zefferer, die Pressesprecherin der Wiener Linien, erklärt im Wien-Heute-Video, dass die neuen E-Busse vorerst im Süden Wiens unterwegs sein werden. In Zukunft wird man mit dem E-Bus auch zum Zentralfriedhof fahren können.

Kleine Elektrobusse in der Wiener Innenstadt

In der Wiener Innenstadt sind bereits seit zehn Jahren kleine Elektrobusse auf den Linien 2A und 3A unterwegs, jetzt folgen die zwölf-Meter-langen neuen Busse. Rund 80 Fahrgäste haben in den Bussen Platz, die leiser als ihre Vorgänger unterwegs sein werden. Eine Neuerung gibt es auch in der Fahrerkabine: Es gibt keine Außenspiegel mehr, diese werden durch Kameras und Monitore ersetzt. Aufgeladen werden die Busse im neuen E-Kompetenz-Zentrum in Wien-Siebenhirten. Auch zehn Wasserstoff-betriebene Busse sollen angeschafft werden.