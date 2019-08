Emissionsfrei über's Meer: In Zukunft für alle möglich?

"Malizia II" heißt jenes Schiff, mit dem sich sogar Greta Thunberg zu einer "Kreuzfahrt" über den Atlantik überreden lässt. Die 2015 erbaute völlig emissionsfreie Hochseeyacht erzeugt die notwendige elektrische Energie an Bord mit Solarpaneelen, Unterwasserturbinen sowie Propellern am Heck.

Patrik Weitzer, Geschäftsführer des Austrian Cruise Centers, verfolgt die Trends der Kreuzfahrtindustrie seit Jahren ganz genau: "Es ist beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit Reedereien und Forschungsinstitutionen in aller Welt an Lösungen für saubere Kreuzfahrten arbeiten – auch in Österreich." So ist etwa das an der TU Graz angesiedelte europaweite Innovationsprojekt "HyMethShip" federführend in der Motorenentwicklung für die Schifffahrt. Das Ziel des mit 9,2 Millionen Euro dotierten Projektes ist eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um 97 Prozent.

Nicht nur am Reißbrett wird gerade die Schifffahrt revolutioniert, es gibt bereits etliche in Betrieb befindliche Schiffe, die neue Maßstäbe in Sachen Umweltverträglichkeit setzen. So ist etwa die im Dezember 2018 in Dienst gestellte "AIDAnova" das erste Kreuzfahrtschiff, das vollständig mit dem flüssigen Erdgas LNG betrieben wird. Für 3. November 2019 ist die Taufe des neuen Costa-Flaggschiffes "Costa Smeralda" geplant, auch dieses wird mit LNG-Technologie betrieben. Hurtigruten hingegen hat mit der "MS Roald Amundsen" soeben das erste von drei Hybrid-Schiffen mit 20 Preozent weniger Kraftstoffverbrauch in Dienst gestellt. Parallel bieten immer mehr Häfen den Schiffen Landstrom an, um während der Liegezeit Emissionen zu vermeiden.