Emiratischer Ölkonzern kauft OMV-Anteile

Der emiratische Ölkonzern ADNOC übernimmt die OMV-Anteile des Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi.

Mit 24,9 Prozent der Anteile am teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV wird die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zum zweitgrößten Aktionär hinter der ÖBAG, die 31,5 Prozent hält.

OMV sieht in ADNOC strategischen Partner für alle Geschäftsfelder

"Sollten die behördlichen Genehmigungen erteilt werden, wäre die ADNOC ein langfristig orientierter, strategischer Partner für alle Geschäftsfelder der OMV", schrieb die ÖBAG in ihrer Stellungnahme. Ziel der ÖBAG bleibe weiterhin, die langfristige Wertsteigerung der OMV sicherzustellen und die Standortinteressen zu wahren.

Die Staatsholding hat mit Mubadala einen Syndikatsvertrag. Im Markt wird gegenüber der APA kolportiert, dass ADNOC in das Syndikat (Shareholders-Agreement) eintritt.

ADNOC sieht in Kauf von OMV-Anteilen "gezielte Investition"

ADNOC, einer der weltgrößten Erdölproduzenten, erwartet sich durch seine Investition eine Steigerung und Beschleunigung der Präsenz im Chemiesektor und Synergien im Chemieportfolio. Es geht dem Unternehmen mit der "gezielten Investition" um den "Aufbau einer integrierten Chemiekalienplattform, um die Wachstumsstrategie zu beschleunigen", so Sultan Al Jaber, ADNOC-Chef und Minister für Industrie und fortschrittliche Technologie der Vereinigten Arabischen Emirate. In einer Mitteilung wird mehrmals darauf verwiesen, dass die ADNOC-Beteiligungen an Borealis und Borouge durchs OMV-Investment gesteigert werden.