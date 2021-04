EM-Test gegen Slowakei im Ernst-Happel-Stadion

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wird die Generalprobe für die EM am 6. Juni gegen die Slowakei im Wiener Ernst-Happel-Stadion bestreiten.

Diesen Spielort gab der ÖFB am Mittwoch bekannt. Ebenso wird das Prater-Oval Schauplatz des WM-Qualifikationsspiels am 7. September gegen Schottland sein (jeweils 20.45 Uhr). Davor wird es am 1. bzw. 4. September in Moldau und Israel in ein Auswärts-Quali-Doppel gehen. Eventuelle Ticketinformationen folgen laut ÖFB-Angaben gesondert.