EM-Qualifikationsspiel: Jeskow leitet Nordmazedonien - Österreich

Der Russe Alexej Jeskow leitet das Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Nordmazedonien und Österreich am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Skopje. Der 40-Jährige pfiff im Juli 2018 das Heim-4:0 des LASK in der Europa-League-Qualifikation gegen Lilleström sowie danach im November Red Bull Salzburgs 5:2-Auswärtssieg gegen Rosenborg Trondheim in der Europa-League-Gruppenphase.