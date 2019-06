EM-Qualifikationsspiel in Nordmazedonien ohne Alaba

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Nordmazedonien wird am Montag ohne David Alaba über die Bühne gehen. Alaba hat sich beim Spiel gegen Slowenien eine Muskelfaserverletzung zugezogen.

David Alaba fehlt der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Skopje gegen Nordmazedonien. Der Star von Bayern München zog sich am Freitagabend beim 1:0-Sieg in Klagenfurt gegen Slowenien eine Muskelfaserverletzung im linken Oberschenkel zu. Das gab der ÖFB am Samstagnachmittag bekannt.