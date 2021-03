Elisabeth Waltjen wird erste Bahnhofsleiterin bei den Wiener Linien

Die 30-jährige Elisabeth Waltjen wird die erste Bahnhofsleiterin bei den Wiener Linien. Ab sofort übernimmt sie die Leitung der Straßenbahnremisen Hernals und Gürtel.

30-Jährige von Zusammenspiel begeistert



"Ich habe direkt nach meinem Studium an der TU bei den Wiener Linien im Traineeprogramm begonnen. In meiner ersten Woche war ich auf einem Straßenbahn-Bahnhof. Da waren so viele Leute, so viele Züge, das Zusammenspiel der vielen Abteilungen, die Logistik, wie eines ins andere greift - das hat mich sehr beeindruckt. Da wusste ich: Ich will Leiterin eines Straßenbahnsektors werden", so die 30-Jährige.