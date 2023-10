Eli Preiss wurde mit dem "Bunte New Faces Award Music" ausgezeichnet.

Eli Preiss wurde mit dem "Bunte New Faces Award Music" ausgezeichnet. ©APA/FLORIAN WIESER (Symbolbild)

Eli Preiss wurde mit dem "Bunte New Faces Award Music" ausgezeichnet. ©APA/FLORIAN WIESER (Symbolbild)

Eli Preiss gewinnt "Bunte New Faces Award Music"

Die in Wien lebende Singer-Songwriterin Eli Preiss, bekannt für ihren Song "Danke Mami", wurde mit dem "Bunte New Faces Award Music" als "Best Newcomer" ausgezeichnet.

Die Jury wählte sie vor Becks und Ritter Lean für den als "Roter Panther" bekannten Nachwuchspreis der Zeitschrift "Bunte" aus. Die Auszeichnung würdigt herausragendes Talent im Musikgeschäft.

Die "Bunte"-Redaktion vergab auch den Sonderpreis "Disruptive Mind by glo", der an den Rapper Kelvyn Colt aus Wiesbaden verliehen wurde. Colt wurde für seine gesellschaftskritischen Texte von bemerkenswerter Tiefe und sein künstlerisches Außenseiter-Dasein gewürdigt.

"Bunte"-Chefredakteur lobte Eli Preiss

"Bunte"-Chefredakteur Robert Pölzer lobte Eli Preiss als modern, cool, emotional, empowernd und authentisch. Ihre Musik habe die Jury mit ihrer Mischung aus Trap, Rap und Future R&B beeindruckt und sie setze mit ihren bewegenden Texten gesellschaftliche Statements.

Kelvyn Colt wurde als Künstler beschrieben, der den Status quo in Frage stellt und mit seinen Texten gesellschaftliche Themen anspricht. Er wurde als ein Außenseiter im besten Sinne gelobt, der es genießt, zwischen verschiedenen Stilen und Genres zu experimentieren.