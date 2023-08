Elektroboot ging während Fahrt auf Wörthersee in Flammen auf

Vermutlich wegen eines Kabelbrands fing am Dienstag ein Elektroboot während der Fahrt am Wörthersee plötzlich Feuer.

Ein Elektroboot ist am Dienstag während der Fahrt am Wörthersee in Flammen aufgegangen. Ein niederländisches Paar hatte das Boot laut Polizei am Nachmittag gemietet.