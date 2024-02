In Wien kann es am Wochenende zu Staus kommen.

"ELECTRIC CALLBOY"- Konzert sorgt am Wochenende in Wien für Staus

Am ersten Wochenende im März 2024 wird es auf den Straßen etwas ruhiger als an einigen der vorherigen Samstage und Sonntage, dennoch werden die Tage nicht völlig ohne Verzögerungen ablaufen.

Völlig ohne Verzögerungen werden die beiden Tage laut ARBÖ dennoch nicht ablaufen. Grund dafür ist der Ausflugsverkehr in die Skigebiete, die "Boot Tulln" und das Konzert von "Electric Callboy" in der Wiener Stadthalle.

Verkehrsgeschehen vom Ausflugsverkehr der Skifahrer geprägt

Das Verkehrsgeschehen am Morgen und im Laufe des Vormittags am Samstag wird vom Ausflugsverkehr der Skifahrer in die Skigebiete geprägt sein. Die ersten Verzögerungen werden erfahrungsgemäß vor der Ausfahrt Bludenz/Montafon und der Silvretta Straße (L188) im Montafon in Vorarlberg gemeldet werden. Etwas später wird auch auf der Bregenzerwald Straße (L200) Geduld gefragt sein. In Tirol sollten Skifahrer, die mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs sind besonders in den Skitälern, wie dem Paznauntal auf der Silvretta Straße (B188), dem Kaunertal auf der Reschen Straße (B180), dem Pitztal oder dem Ötztal auf der Ötztalstraße (B186) mehr Zeit einplanen. Im Unterland sind die Täler, wo es am längsten bei der An- und Abreise der Skifahrer dauern wird das Zillertal mit der Zillertalstraße (B169) und das Brixental mit der Loferer Straße (B178). Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel auf der B169 ist zumindest zeitweise sehr wahrscheinlich.

Die längsten Staus und Verzögerungen wird es sicher bei der Baustelle auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Golling und Werfen in Salzburg geben. Hier sind Staus und Blockabfertigung vor dem Tunnelportalen, speziell vor dem Helbersbergtunnel, dem Hieflertunnel und dem Ofenauer Tunnel vom Vormittag bis in den Nachmittag fast sicher. "Der Ferienbeginn und das Ende der schulfreien Tage in Teilen der Slowakei und der Tschechischen Republik wird auf den Transitrouten im Osten und Süden kaum und auf jene im Westen noch weniger Auswirkungen haben", weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

"Boot Tulln" bringt zigtausende Besucher in Messestadt

Wassersport-Begeisterte und solche, die es noch werden wollen, haben am kommenden Wochenende in Ostösterreich vermutlich nur ein Ziel - das Messegelände in Tulln. Die "Austrian BoatShow- Boot Tulln" öffnet am Donnerstag, 29.02.2024 ihre Tore. Bis Sonntag, 03.03.2024, können sich Besucherinnen und Besucher täglich von 10 bis 18 Uhr in 7 Hallen bei über 360 Austellern aus Europa und Übersee von A wie Ausrüstung über F wie Funsport bis Z wie Zubehör informieren.

Vor allem an den Vormittagen am Samstag und Sonntag wird es auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) vor der Ausfahrt Tulln und der Tullner Straße (B19) zwischen der S5 und der alten Donaubrücke zu mehr oder weniger langen Stauungen kommen.

Der ARBÖ-Tipp: Fahren Sie auf der B19 von der Abfahrt Tulln weiter zur Rosenbrücke und weiter zum Messegelände. Öffentlich ist die Boot Tulln auch gut erreichbar. Von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld verkehren im 20-Minuten-Takt Shuttle-Busse zum Messegelände.

"ELECTRIC CALLBOY" sorgen für Staus in Wien

Am Freitag, 01.03.2024, gastieren "ELECTRIC CALLBOY" in der Halle D der Wiener Stadthalle. Der Auftritt der 6-köpfigen Metalcore-/Trancecore-Band aus dem deutschen Castrop-Rauxel im Rahmen der TEKKNO WORLD TOUR beginnt ab 19.30 Uhr. Songs wie "Tekkno Train", "Castrop X Spandau" oder "Best Day" werden tausende Fans in den 15. Wiener Gemeindebezirk locken. Erfahrungsgemäß reisen viele davon motorisiert an. Das wird im Zuge des Freitagabendverkehrs nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten für Staus und längere Verzögerungen auf der Gablenzgasse, der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel sorgen. Auch bei der Parkplatzsuche in den Straßen im Nibelungenviertel könnte einiges an Geduld gefragt sein.

"Wenn die Parkplatzsuche erfolgreich war, könnten die generelle Kurzparkzone und die Anwohner-Parkplätze die Freude schnell trüben. Die Kurzparkzonen erlaubt das Parken bis 22 Uhr für maximal 2 Stunden. Die Anwohner-Parkplätze sind nur für Fahrzeuge mit Parkpickerl vom 15. Bezirk reserviert", weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Tomas Haider. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle mit der U-Bahnlinie 6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A gut erreichbar.