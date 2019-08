EL-Quali: Austria Wien trifft auf Apollon Limassol

Der nächste Gegner der Wiener Austria in der Europa-League-Qualifikation steht fest. Die Veilchen treffen am 8. August auf Apollon Limassol.

Die Wiener Austria trifft in der dritten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League auf Apollon Limassol. Die Zyprioten gewannen am Donnerstag das Zweitrunden-Rückspiel vor eigenem Publikum gegen die Shamrock Rovers mit 3:1 nach Verlängerung und sorgten damit nach dem 1:2 im ersten Match in Irland noch für die Wende. Das entscheidende Tor erzielte Adrian Sardinero Corpa in der 101. Minute.