Eislaufplatz auf den SCS Multiplex Terrassen eröffnet mit "Holiday on Ice"-Show

Am 21. Dezember um 16 Uhr wird der Eislaufplatz auf den SCS Multiplex Terrassen mit artistischen Einlagen und aufwendigen Kostümen eröffnet. Nach dem "Holiday on Ice"-Zirkus steht der festlich geschmückte Eislaufplatz täglich von 10 bis 20 Uhr kostenlos bis zum 16. Februar zur Verfügung. Wer spontan nach dem Shoppen Lust bekommt, kann sich Schlittschuhe, Eislaufhilfen und Eisstöcke beim Verleih der SCS ausborgen. Dieser hat von Freitag bis Sonntag und in den Ferien jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Das Angebot ist für SCS VIP Karten-Besitzer gratis - für alle anderen kostet es 5 Euro. Über die ganze Saison finden Eisstochschießbewerbe statt. Kinderunterhaltung gibt es am 5. und 19. Jänner sowie am 9. Februar 2020 mit "okidoki" am Eis und Rober Steiner.