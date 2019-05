Eishockey: Vienna Capitals holten Stretch aus Znojmo

Die Vienna Capitals erhalten zuwachs aus Znojmo. Der Amerikaner C.J. Stretch soll künftig für die Wiener Tore schießen.

Die Vienna Capitals haben sich für die kommende Saison in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit Stürmer C.J. Stretch verstärkt. Der US-Amerikaner kommt vom Ligakonkurrenten HC Znojmo. “Er ist ein verlässlicher Scorer”, lobte Capitals-Cheftrainer Dave Cameron den 29-Jährigen am Sonntag in einer Aussendung.