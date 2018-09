Einzigartig in Deutschland: Manner eröffnet Pop Up Store in Berlin

Manner eröffnet am 28.9.2018 einen Manner Pop Up Store im McArthur Glen Outlet in Berlin. Für 7 Monate darf im bislang einzigen Shop in Deutschland genascht werden.

Der neue Manner Pop Up Store im Designer Outlet lockt auch mit der beliebten “Bruchware” (also Süßware, die bei der Herstellung beschädigt wurde) in einem unvergleichlichen Preis-LeistungsverhältnisD. Darüber hinaus gibt es für deutsche Fans auch Artikel wie Manner-Hauben, Helme oder Babysachen im unverwechselbaren Manner-Rosa. Ein Edelpralinenspender, bei dem man selbst seine Lieblingsmischung zusammenstellen kann, lässt jedes Genießer-Herz höher schlagen.

Manner-Schnitten auch in Berlin Die Manner Original Neapolitaner Schnitte, im Volksmund liebevoll “Manner-Schnitte” genannt, ist einer der beliebtesten Süßigkeiten der Österreicher. Aber auch in Deutschland erobert Manner bereits seit über 10 Jahren mit eigenem Team die Naschladen der Waffel-Fans. Manner ist mit 13,2% Marktanteil Marktführer im Bereich Waffeln und mit 17,9% Wachstum der Marke Manner am Gesamtmarkt zeigt sich eine positive Entwicklung.