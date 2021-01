Eintragungszeitraum für drei Volksbegehren startet am Montag

Vom 18. bis 25. Jänner 2021 starten für drei Volksbegehren die Eintragungszeiträume.

Volksbegehren können in ganz Österreich unterstützt werden

In diesem Zeitraum haben die Stimmberechtigten Gelegenheit, eines oder mehrere dieser Volksbegehren in einem beliebigen Eintragungslokal in ganz Österreich oder online mittels elektronischer Signatur (Handy-Signatur oder Bürgerkarte) unter www.bmi.gv.at/volksbegehren zu unterschreiben.