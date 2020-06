Eintragungswoche für fünf Volksbegehren startet

Ab Montag kann für fünf Volksbegehren unterschrieben werden. Hier alle Infos zu den Eintragungslokalen in Wien.

In diesem Zeitraum haben Stimmberechtigte Gelegenheit, eines oder mehrere dieser Volksbegehren in einem Eintragungslokal in ganz Österreich oder online mittels elektronischer Signatur (Handy-Signatur oder Bürgerkarte) unter www.bmi.gv.at/volksbegehren zu unterschreiben.