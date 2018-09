Eintragungen für ORF-Volksbegehren ab 1. Oktober möglich

Für das Volksbegehren "ORF ohne Zwangsgebühren" können ab 1. Oktober Eintragungen getätigt werden. Es wird unter anderem eine Änderung des ORF-Gesetzes und des Rundfunk-Gebühren-Gesetzes gefordert. Alle Infos dazu hier.

Der öffentliche Eintragungszeitraum zum Volksbegehren “ORF ohne Zwangsgebühren” wird in der Woche von 1. bis 8. Oktober 2018 stattfinden. Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung abgegeben haben, können keine Eintragung mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren bereits als gültige Eintragung für dieses zählt. Im Vorfeld konnten bereits 69.100 Unterschriften gesammelt werden.

In der Erklärung des Volksbegehrens heißt es, “der Nationalrat möge eine Änderung des ORF-Gesetzes und des Rundfunk-Gebühren-Gesetzes beschließen, in dem die zwingenden ORF-Gebühren und Abgaben ersatzlos abgeschafft werden und die parteipolitische Einflussnahme auf die Organe des ORF beseitigt wird.” Bereits im März zeigte eine OGM-Umfrage für den “Kurier”, dass nur 30 Prozent der Österreicher die GIS-Gebühren für berechtigt halten, 60 Prozent hingegen für nicht berechtigt. Eine Volksabstimmung über diese Thema befürworten 62 Prozent, und ebenso viele würden dann dabei für die Abschaffung stimmen.

Personen, die in die Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen sind (auch Auslandsösterreicher), können für das Volksbegehren eine Eintragung tätigen. Die Tätigung einer Eintragung ist in jeder österreichischen Gemeinde zu den festgelegten Öffnungszeiten der Eintragungslokale oder online mittels Bürgerkarten oder per Handysignatur möglich.